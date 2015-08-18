Минобороны будет искать воров горючего из зоны АТО

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал министр обороны Степан Полторак.

«В нынешних условиях факты хищения госимущества недопустимы! Убежден, вместе победим старую систему. У должностных лиц не должно возникать и мысли, чтобы обогащаться на тех, кто сегодня защищает весь народ. Для проверки фактов противоправной деятельности отдельных лиц, которые отвечают за хранение и использование горючего, и незаконной торговли горючим в приграничных с зоной АТО районах создана рабочая группа. В состав этой группы входят представители службы Тыла, Вооружения, а также Военной службы правопорядка ВС Украины», - написал он.

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Министр отметил, что работа по выявлению и привлечению к ответственности расхитителей горючего уже имеет результаты.

«Недавно в городе Балаклея Харьковской области, сотрудники Военной службы правопорядка задержали водителя автомобильного взвода одной из воинских частей, который «реализовал 100 литров дизельного топлива, слитого из служебного автомобиля». Правонарушитель задержан, в отношении него начато уголовное производство», - написал он.