Бирюков отчитался о закупках новой формы для украинских военных (фоторепортаж)

Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник президента Юрий Бирюков.

Он отметил, что в учебных центрах полностью обеспечена 6-я волна. При этом изымается форма из ткани 2701.

"Только за прошлую неделю промышленность сдала нам 25 тысяч комплектов формы. Это половина всего объема, полученного в 2014 году" - отчитался советник Порошенко.

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Кроме того, Бирюков подчеркнул, что год назад на парад еле-еле насобирали форму нового образца, потом ее заставляли сдать.

"Чуть меньше года назад, вдумайтесь (!!!), не смогли обеспечить 100 комплектов формы для торжественной церемонии на День защитника Украины, и пришлось одалживать форму в разных подразделениях" - подытожил он.

Напомним, 27 июля в Министерстве обороны прошла презентация новой формы Вооруженных сил Украины. В микроблоге также выложили фотографию разных модификаций военной формы - от парадной до зимней.