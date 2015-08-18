За время АТО для армии отремонтировано 29 тысяч единиц вооружения и военной техники

Об этом сообщил представитель Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев.

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"С начала проведения антитеррористической операции для Вооруженных сил Украины восстановлено и отремонтировано около 29 тыс. вооружения и военной техники", - отметил он.

"За прошедшую неделю ремонтно-восстановительные бригады Вооруженных сил Украины и специальные бригады боевых предприятий вернули для выполнения боевых задач в районе антитеррористической операции 389 единиц вооружения и военной техники", - сказал Владислав Селезнев.

Кроме того, сообщил он, военные ремонтно-восстановительные бригады вернули к работе 217 единиц автомобильной техники, государственные предприятия отремонтировали 10 танков Т-64.