За неделю для армии отремонтированы 272 единицы военной техники

Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Украины полковник Виктория Кушнир сегодня на брифинге в Киеве.

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“За минувшую неделю ремонтно-восстановительные бригады Вооруженных сил Украины в зоне проведения антитеррористической операции вернули для выполнения боевых задач 272 единицы вооружения и военной техники”, - сказала Кушнир.

Она уточнила, что, в частности, были отремонтированы 10 танков Т-64, 3 танка Т-64БМ “Булат”, 4 пушки “Гиацинт-Б”, одна самоходная гаубица “Акация”, 2 самоходные гаубицы “Гвоздика”, 3 реактивные системы залпового огня “Град”, 10 противотанковых пушек МТ-12 “Рапира”, боевая машина самоходного зенитно-ракетного комплекса “Стрела-10М”, боевая машина противотанкового комплекса “Конкурс”.

Кроме того, восстановлено 15 боевых машин пехоты БМП-1 и 13 БМП-2, 2 боевые разведывательные машины БРМ-1К, 2 бронетранспортера БТР-70, 3 БТР-80, 6 боевых разведывательно-дозорных машин БРДМ-2, бронированную ремонтно-эвакуационную машину БРЭМ-4, 3 транспортные машины и машину управления артиллерией.

Также в строй возвращены 173 единицы автомобильной техники, в том числе 44 Урала, 34 ЗИЛа, 34 ГАЗ-66, 28 КамАЗов, 31 КрАЗ и 2 МАЗа.

Были восстановлены две боевые машины зенитного комплекса “Стрела 10”.

Всего с начала проведения АТО для ВСУ восстановлено и отремонтировано 24 тыс. 891 единицу вооружения и военной техники.