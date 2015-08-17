Ситуация на Донбассе напоминает Лаврову подготовку к боевым действиям

Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом, передает РИА Новости.

"Тревожит ситуация на фронтах, уже можно говорить не о линии соприкосновения, к сожалению, а о фронте", - отметил министр иностранных дел РФ.

Лавров напомнил, что стороны конфликта на Донбассе давно готовились подписать соглашения об отводе вооружений калибром менее 100 миллиметров, демилитаризации Широкино, что могло бы способствовать снижению напряженности, однако этого не произошло "из-за позиции Киева".

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"Нас тревожит развитие событий последних дней, которые очень сильно напоминают подготовку к очередным боевым действиям", - заявил глава МИД России.

Ранее УНИАН сообщал, что на Донбассе ситуация опять обострилась. Так, в результате обстрела боевиками пригорода Мариуполя погибли двое мирных жителей, 6 получили ранения, в том числе ребенок и его мать находятся в тяжелом состоянии.

Прокуратура Донецкой области квалифицировала обстрел боевиками пригородов Мариуполя как теракт.