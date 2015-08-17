В ЕС осудили ухудшение ситуации на востоке Украины

Как передает собственный корреспондент УНИАН, так сегодня в Брюсселе прокомментировала эскалацию насилия на востоке Украины, в частности вокруг Мариуполя, пресс-секретарь верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини Кэтрин Рей.

«Мы решительно осуждаем эскалацию и призываем все стороны соблюдать режим прекращения огня», - сказала она.

Также, по словам Рей, стороны должны принять меры, направленные на защиту гражданского населения, и уважать международное право.

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Как сообщал УНИАН, боевики в течение минувших суток, 16 августа, 148 раз обстреляли позиции украинских войск на Донбассе. Погибли двое военных, семеро получили ранения.

Кроме того, в ночь на 17 августа боевики террористической организации «ДНР» обстреляли из тяжелой артиллерии пригороды Мариуполя. Под обстрел боевиков попали поселки Сартана и Лебединское. В результате артиллерийского обстрела погибли двое мирных жителей, еще шестеро ранены. Также повреждено 45 строений.