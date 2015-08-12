За сутки в Луганской области ранены двое военных

Как говорится в сообщении пресс-службы Луганской областной военно-гражданской администрации, прошедшие сутки в области прошли спокойно. Активные боевые действия зафиксированы только в Станично-Луганском районе.

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Ночью из минометов боевики обстреляли села Болотенное и Сизое Станично-Луганского района. Сам районный центр боевики обстреляли из стрелкового оружия. В результате обстрелов на блокпосту получил ранение военнослужащий 128-й бригады ВСУ - водитель отделения минометного взвода.

"Практически по всей линии разграничения наблюдается тишина, за исключением локальных перестрелок", - отметил руководитель Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука.