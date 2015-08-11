Среди боевиков на Донбассе обострились конфликты из-за денег и путей их заработка - штаб

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

Так, с полуночи оккупанты из 120-миллиметровых минометов вели огонь по позициям сил АТО в поселках Красногоровка, Березовое, Опытное. А около половины первого ночи боевики из танков вели огонь по Опытному и Водяному.

Около часа ночи в районе поселка Староигнатовка работала вражеская артиллерия калибра 152 миллиметра. Кроме того, в течение ночи наемники из реактивных систем залпового огня обстреляли наши позиции в селе Богдановка, вблизи Мариуполя, отмечается в сообщении.

С семи утра активность боевиков несколько снизилась, однако с 8.30 и до половины одиннадцатого дня наемники в очередной раз били из артиллерии калибра 152 миллиметра по Староигнатовке.

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Кроме того, около 13 часов две диверсионно-разведывательные группы противника, используя стрелковое оружие, пытались обойти опорный пункт сил АТО. В результате действий бойцов оккупанты отступили, информируют в штабе АТО.

«В то же время, по оперативной информации, между полевыми бойцами и руководством так называемых республик постоянно возникают противоречия. Причиной раздора у наемников как всегда являются деньги и способы их заработка. Так, боевики 15-го батальона территориальной обороны определенное время терроризировали местных бизнесменов и занимались вымогательством в населенном пункте Брянка. 7 августа, чтобы хоть как-то утихомирить преступников, в Брянку прибыли псевдоправоохранители из Луганска в сопровождении подразделения спецназначения «Омега». Это событие в очередной раз обострило конфликт в бандитской среде, где нелюди ради наживы делят территории влияния», - отметили в штабе.