Наблюдатели ОБСЕ в очередной раз попали под обстрел

Об этом говорится на сайте организации, передает ZN.UA.

"Наблюдатели СММ были вновь обстреляны на востоке Украины", - говорится в сообщении главы ОБСЕ Ивицы Дачича.

В организации также отметили резко возросшее количество нарушений режима прекращения огня возле Мариуполя. Особое беспокойство наблюдателей вызывает область возле Старогнатовки.

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"Я вновь резко осуждаю любые инциденты или действия, которые препятствуют работе СMM. Неприкосновенность собственности СMM должна быть полностью обеспечена",- отметил председатель ОБСЕ.

Ранее сегодня действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил, что нынешняя эскалация насилия на востоке Украины вызывает тревогу и противоречит духу Минских договоренностей.