В ОБСЕ заволновались из-за ужесточения боев на Донбассе

Как передает собственный корреспондент УНИАН, соответствующее заявление сегодня распространила пресс-служба ОБСЕ.

«Я еще раз решительно осуждаю любые инциденты или действия, препятствующие работе Специальной мониторинговой миссии (СММ)», - сказал он.

Дачич напомнил сторонам конфликта на Донбассе об их ответственности за соблюдение режима прекращения огня и предотвращение дальнейших жертв среди гражданского населения.

ОБСЕ отмечает, что Специальная мониторинговая миссия сообщила сегодня о значительном росте количества нарушений режима прекращения огня 10 августа в районах возле Мариуполя. Особое беспокойство вызывает ситуация вокруг Старогнатовки, а наблюдатели СММ были вновь обстреляны сегодня днем на востоке Украины.

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«Безопасность и свобода передвижения имеет решающее значение для СММ, чтобы она могла выполнять свой мандат. Неприкосновенность собственности СММ должна быть полностью обеспечена», - заявил Дачич, осудив инцидент, в результате которого четыре бронированных транспортных средства наблюдателей СММ были сожжены 9 августа в Донецке.