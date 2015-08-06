ОБСЕ: ситуация в Широкино "остается преимущественно спокойной"

Об этом сообщил заместитель руководителя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг. Он констатировал, что нестабильной остается обстановка вокруг Донецкого аэропорта. "Почти 500 взрывов за прошедшую неделю наша миссия там зафиксировала", - сказал он.

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В то же время, по его словам, Широкино "остается преимущественно спокойным". Он отметил, что туда планируется организовать визит консультанта по разминированию.

Кроме того, Хуг сообщил, что неподалеку от Широкино, восточнее поселка Октябрь, член террористической группировки "ДНР" "агрессивно и угрожающе навел свой крупнокалиберный пулемет, 12,7 мм, на наблюдателей Специальной мониторинговой миссии». "Казалось, что он под воздействием наркотиков или алкоголя. Правда, наблюдателям удалось невредимыми покинуть ту местность", - сказал он.

В то же время, как отметил заместитель руководителя миссии, произошла интенсификация боев "в других местах, особенно в Горловке и вокруг нее".

"Нужно отметить, как и в предыдущие недели, большинство насильственных инцидентов, которые мы наблюдали, были в жилых районах. И большинство жертв - это гражданские", - сказал Александр Хуг.