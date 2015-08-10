За сутки в зоне АТО погиб один военнослужащий, 16 ранены

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, информирует пресс-служба СНБО.

По словам Турчинова, в течение последних суток боевики осуществили наибольшее с начала года количество обстрелов сил АТО, применив артиллерию крупного калибра и реактивные системы залпового огня.

«Как мы и предупреждали, провокация против миссии ОБСЕ была составляющей подготовки наступления на наши позиции», - сказал секретарь СНБО.

Турчинов также подчеркнул, что после сжигания автомобилей постоянных представителей миссии ОБСЕ и создания препятствия для их передвижения, «враг после мощной артиллерийской подготовки атаковал силами батальйонно-тактической группы, усиленной бронетехникой ротный опорный пункт 72-й бригады в направлении Новоласпа-Старогнатовка».

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«Наступление и попытки врага прорвать нашу оборону были остановлены, после чего были контратакованы силами АТО», - сказал Турчинов, добавив, что российско-террористические группировки отступили, понеся значительные потери, а украинские воины продвинулись вперед до 3 километров, закрепившись на доминирующих высотах.

По словам Турчинова, ситуация в зоне АТО остается напряженной, «противник ведет артиллерийский огонь и концентрирует силы для прорыва нашей обороны в отдельных направлениях».

Как говорится в сообщении, президент Украины Петр Порошенко провел оперативное совещание с участием начальника Генштаба, министра обороны и секретаря СНБО, где отработан план реагирования на провокационные действия и попытки прорыва обороны российско-террористическими группировками.