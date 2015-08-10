За сутки боевики более сотни раз из "Градов" и минометов обстреляли силы АТО

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

«С 18 часов и до полуночи, боевики практически вдоль всей линии разграничения наращивали огневую активность. Так, недалеко от Донецка, около 18 часов оккупанты обстреляли наш опорный пункт в районе Новгородского из минометов и стрелкового оружия. Также вечером преступники дважды били по Авдеевке из 120-миллиметровых минометов, а около полуночи – из танков. С 19 часов и почти до 1 ночи наемники применяли 122-миллиметровую артиллерию по Красногоровке», - говорится в сообщении.

Не менее напряженная ситуация сохраняется и на Артемовском направлении. С 21.40 и до 22 часов боевики со стороны поселка Калиново из БМ-21 «Град» били по украинским позициям в Троицком. Также из «Градов», в 21.45 боевики вели огонь по военным в поселке Рассадки.

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«На Луганщине, с 23 часов и до половины первого ночи, незаконные бандформирования 4 раза из минометов и артиллерии калибра 122 миллиметра обстреляли поселок Крымское. А в районе Мариуполя, около полуночи, боевики из артиллерии и минометов били по позициям сил АТО и жилым зданиям в Старогнатовке», - сообщает пресс-центр.

В целом, на протяжении прошедших суток, российско-террористические войска 127 раз нарушили режим прекращения огня.

«После полуночи бандиты продолжили наращивать огневую активность на Донетчине. Здесь под обстрелом из артиллерии и минометов, которые запрещены Минскими договоренностями, оказались Опытное, Водяное, Пески. Кроме того, на Мариупольском направлении, недалеко от поселка Старогнатовка, около 4 часов ночи до 400 боевиков, при поддержке 122-миллиметровой артиллерии, танков, БТРов, стрелкового оружия неудачно пытались прорвать нашу оборону», - добавляют в пресс-центре АТО.