Президент провел совещание с силовиками из-за ухудшения ситуации в зоне АТО

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Как подчеркивается в сообщении, в последние дни российско-террористические войска увеличили количество обстрелов, в частности из артиллерийского оружия. 9 августа режим прекращения огня был нарушен 127 раз. В 03:27 около 200 боевиков с помощью танков пошли на штурм в районе населенного пункта Новоласпа Донецкой области. Как доложил президенту начальник Генерального штаба, украинские войска дали врагу достойный отпор. Все атаки были отбиты. Украинские войска вернули господствующие высоты. Враг понес значительные потери.

По поручению президента к месту боевого столкновения прибыло руководство АТО. Украинские военные полностью контролируют ситуацию, говорится в сообщении.

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Президент Украины поручил проинформировать о нарушениях режима прекращения огня со стороны боевиков СЦКК и ОБСЕ, а также приобщить миссию ОБСЕ к наблюдению для предотвращения обстрелов в будущем.

«Украинская сторона связывает попытку ночного штурма, а также увеличение обстрелов со стороны боевиков со вчерашними провокационными действиями в Донецке против наблюдателей миссии ОБСЕ для того, чтобы они не могли выполнять свои функции», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по данным Минобороны, сегодня ночью террористические группировки численностью до батальонной тактической группы при поддержке 10 танков, 10 БМП и другой техники осуществили наступление на опорный пункт 72-й отдельной механизированной бригады в районе населенного пункта Старогнатовка.

После этого командованием ВСУ было принято решение вывести украинскую артиллерию на определенные рубежи, и противник был остановлен и отброшен на 2-3 километра.

В ходе боя 7 украинских военнослужащих получили ранения.

Министерство иностранных дел по поручению президента безотлагательно информирует действующего председателя ОБСЕ, государства-участники «нормандского формата», ЕС и НАТО об обострении ситуации на Донбассе и угрозе срыва плана мирного урегулирования.