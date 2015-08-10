На Мариупольском направлении продолжаются боевые столкновения, противник отброшен

Об этом сообщил спикер АТО Анатолий Стельмах, комментируя сообщение о том, что 72-я бригада выбила противника из населенного пункта Новоласпа, передает "Украинская правда".

"Мы это заявление не комментируем. Могу сказать, что там было боестолкновение, мы отбросили врага", - сказал он.

"Там продолжаются позиционные бои", - добавил он.

Ранее сегодня журналист Андрей Цаплиенко написал на своей странице в Facebook, что силы АТО – 72-я бригада - впервые с февраля выбили боевиков из Новоласпы, которую те считали своей.