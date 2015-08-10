На Мариупольском направлении продолжаются боевые столкновения, противник отброшен
08:39, 10 августа 2015Война
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На Мариупольском направлении под Новоласпой силы АТО отбросили боевиков, продолжаются позиционные бои.
Новоласпа по сей день находилась под контролем боевиков / facebook.com
Об этом сообщил спикер АТО Анатолий Стельмах, комментируя сообщение о том, что 72-я бригада выбила противника из населенного пункта Новоласпа, передает "Украинская правда".
"Мы это заявление не комментируем. Могу сказать, что там было боестолкновение, мы отбросили врага", - сказал он.
"Там продолжаются позиционные бои", - добавил он.
Ранее сегодня журналист Андрей Цаплиенко написал на своей странице в Facebook, что силы АТО – 72-я бригада - впервые с февраля выбили боевиков из Новоласпы, которую те считали своей.
06:15 Наши в Новоласпе!!! Впервые с февраля силы АТО не в обороне. 72-я бригада выбила противника из населенного пункта, который "ДНРовцы" считали своим. До сегодняшнего утра.Posted by Andriy Tsaplienko on 9 августа 2015 г.
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