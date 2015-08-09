Миссия ОБСЕ о поджоге автомобилей: Кто-то желает, чтобы мы не докладывали о событиях в Донецке

«На данном этапе Миссия не планирует прекращать свою деятельность», - сообщается на официальной странице ОБСЕ в Facebook.

Согласно сообщению, в организации предполагают, что поджог автомобилей возле офиса ОБСЕ является попыткой запугать наблюдателей миссии с целью прекращения предоставления докладов о происходящем в Донецке.

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«Есть, по-видимому, те, кто хочет, чтобы ОБСЕ перестала докладывать о том, что происходит в Донецке. Есть некоторые, кто считают, что насильственное нападение на гражданское население и их имущество является оправданным средством для достижения этой цели», - говорится в сообщении.

При этом в ОБСЕ отмечают, что ответственность за обеспечение защиты сотрудников СММ и её имущества «лежит на тех, кто имеет контроль в Донецке».

«ОБСЕ сообщает об этом насильственном нападение на её гражданских наблюдателей в Донецке также объективно, беспристрастно и оперативно, как и о жестоких нападениях, затрагивающие украинское гражданское население в Донецке и за его пределами, на других территориях в Донецкой области и на востоке Украины», - подчеркивают в организации.

В ОБСЕ также сообщают, что на данный момент расследование инцидента продолжается.

Как сообщал УНИАН, ранее СММ ОБСЕ сообщила о том, что в Донецке в ночь на воскресенье, 9 августа, возле офиса Миссии были сожжены четыре автомобиля организации.