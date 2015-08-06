Сегодня вечером боевики вновь обстреляли Авдеевку - Аброськин

Об этом на своей странице в Facebook глава управления внутренних дел Донецкой области Вячеслав Аброськин.

"Только прекратился 20-минутный минометный обстрел боевиками Авдеевки. В районе домов 262-264 по ул.Ленина получил тяжелые осколочные ранения пожилой мужчина, 75 лет. В тяжелом состоянии доставлен в городскую больницу", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ сети появились фото последствий обстрела боевиками Счастья Луганской области

Также Аброськин отметил, что места повреждения осматривает следственно-оперативная группа Авдеевского горотдела.

Только прекратился 20-минутный минометный обстрел боевиками Авдеевки. В районе домов 262-264 по ул.Ленина получил тяжелы... Posted by Vyacheslav Abroskin on Thursday, August 6, 2015

Ранее УНИАН сообщал, что в Авдеевке Донецкой области с 1 января по 4 августа 2015-го из-за непрекращающихся обстрелов со стороны боевиков погиб 31 человек, 87 получили ранения. Об этом сообщил начальник ГУ МВД Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин. Также он добавил, что террористы целенаправленно разрушают инфраструктуру, в том числе Авдеевский коксохимический завод.