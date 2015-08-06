Сегодня вечером боевики вновь обстреляли Авдеевку - Аброськин

23:10, 06 августа 2015
Война
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Сегодня вечером боевики в течение 20 минут обстреливали Авдеевку, в результате чего ранение получил пожилой мужчина.

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Об этом на своей странице в Facebook глава управления внутренних дел Донецкой области Вячеслав Аброськин.

"Только прекратился 20-минутный минометный обстрел боевиками Авдеевки. В районе домов 262-264 по ул.Ленина получил тяжелые осколочные ранения пожилой мужчина, 75 лет. В тяжелом состоянии доставлен в городскую больницу", - говорится в сообщении.

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Также Аброськин отметил, что места повреждения осматривает следственно-оперативная группа Авдеевского горотдела.

Только прекратился 20-минутный минометный обстрел боевиками Авдеевки. В районе домов 262-264 по ул.Ленина получил тяжелы...

Posted by Vyacheslav Abroskin on Thursday, August 6, 2015

Ранее УНИАН сообщал, что в Авдеевке Донецкой области с 1 января по 4 августа 2015-го из-за непрекращающихся обстрелов со стороны боевиков погиб 31 человек, 87 получили ранения. Об этом сообщил начальник ГУ МВД Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин. Также он добавил, что террористы целенаправленно разрушают инфраструктуру, в том числе Авдеевский коксохимический завод.

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