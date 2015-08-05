Боевики разворачивают и маскируют артиллерию в районе Приморского - Тымчук

Террористы в районе Приморского разворачивают и маскируют артиллерию.

Об этом свидетельствуют оперативные данные группы «Информационное Сопротивление».

По данным «ИС», «в районе н.п.Приморское террористы разворачивают и маскируют артиллерию. Зафиксированы две батареи (одна 6-орудийная 122-мм гаубиц Д-30, вторая – четыре 152-мм орудия 2А65 «Мста-Б»).

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Между Свердловском и Ровеньками зафиксированы две тактические группы российских войск. «Одна - из состава российских ВДВ (в составе т.г. - две 120-мм авиадесантных САУ 2С9 «Нона-С», 4 БТР-Д и 6 БМД-2). В составе второй – 2 боевых разведывательных машины БМР-1К, 2 БМП-2, 4 армейских грузовика, 2 джипа», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что из России в оккупированные районы ведется переброска сельхозтехники. «Переброска сельхозтехники зафиксирована в Амвросиевке, Краснодоне, Ровеньки. В южных оккупированных районах Луганской обл. идёт уборочная, фиксируется наличие российских специалистов», - сообщает «ИС».