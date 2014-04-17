Из Севастополя вывели еще два украинских судна

После обеда суда вспомогательного флота оставили Стрелковое бухту Севастополя и направились в Одессу, сообщает "Флот Украины".

Как отметил командир бригады надводных кораблей капитан 1 ранга Алексей Доскато, с целью перебазирования плавсредств к новому месту дислокации командованием флота были сформированы перегонные команды из офицерского состава и военнослужащих службы по контракту, имеющие богатый опыт дальних морских походов.

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В нейтральных водах Черного моря моряки выполнят ритуал подъема Военно-морского флага. В настоящее время оба судна находятся в удовлетворительном техническом состоянии.