В Луганск и Донецк прибыли особые группы "специалистов из РФ" – ИС

Об этом сообщает народный депутат, координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук в Facebook.

«В Луганске зафиксировано появление особой группы «специалистов из России», занимающейся организацией контрабанды продовольствия с контролируемой Украиной территории», - сообщил он.

Как отмечает эксперт, в составе группы - 16 человек, из них 3 женщины, основная часть - представители ФСБ, а также других ведомств РФ. Данная группа не имеет постоянного места дислокации, усиленно старается не привлекать в себе внимание (члены группы одеваются «под местных боевиков»), передвигается на двух микроавтобусах «Фольксваген Т-4» с тонированными стёклами, без номерных знаков, двух ББМ ГАЗ-2330 «Тигр» и «гражданском» джипе.

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Отмечается сбор сведений представителями данной группы от «бизнесменов» и «чиновников» «ЛНР», занимающихся контрабандой, о коррумпированных украинских военнослужащих (как должностных лиц в органах управления, так и рядовых в/с на блокпостах), участвующих в контрабандных схемах (не исключено, для дальнейшей вербовки «под шантаж»), добавил Тымчук.

По его словам, местному «МГБ» дана команда «оказывать всяческое содействие» данной группе, не вмешиваясь в ее деятельность. Руководство спецгруппы постоянно контактирует с руководством «ЛНР», часть членов группы регулярно выезжает «на передовую».

Аналогичная спецгруппа из РФ зафиксирована и в Донецке.