Заместитель главы миссии ОБСЕ обеспокоен безопасностью наблюдателей на Донбассе
Заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг обеспокоен безопасностью наблюдателей миссии на Донбассе.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Хуг сказал сегодня на брифинге.
По его словам, в последнее время произошел ряд инцидентов, связанных с угрозой безопасности наблюдателей миссии.
Он напомнил, что в воскресенье, 26 июля, в Счастье подвергались обстрелу два патруля СММ ОБСЕ, когда они пытались перейти контактную линию. «Движение патрулей было согласовано с обеими сторонами, это особенно беспокоит», - добавил Хуг.
Также, по его словам, в Широкино Донецкой области патруль попал под обстрел, в результате которого пострадал один из наблюдателей миссии.
Читайте такжеНаблюдатели ОБСЕ отмечают "относительное спокойствие" в зоне АТО
По словам Хуга, эти инциденты опровергают информацию о том, что СММ не присутствует в местах, где есть высокий уровень опасности. «Мы обсудили вопрос о принятии различных мер для смягчения таких рисков... Все эти инциденты, кроме очевидной опасности для наблюдателей, представляют враждебное вмешательство в работу СММ. Это вызов нашей миссии. Наш мандат, прежде всего, заключается в том, чтобы наблюдать и делать отчеты», - добавил Хуг.
Он также отметил, что наблюдателям миссии продолжают ограничивать доступ к местам хранения тяжелого оружия. «Нам мешают или вообще не дают въехать в места хранения тяжелого оружия. В понедельник нам не разрешили въехать в Дебальцево», - сказал Хуг.