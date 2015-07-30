Заместитель главы миссии ОБСЕ обеспокоен безопасностью наблюдателей на Донбассе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Хуг сказал сегодня на брифинге.

По его словам, в последнее время произошел ряд инцидентов, связанных с угрозой безопасности наблюдателей миссии.

Он напомнил, что в воскресенье, 26 июля, в Счастье подвергались обстрелу два патруля СММ ОБСЕ, когда они пытались перейти контактную линию. «Движение патрулей было согласовано с обеими сторонами, это особенно беспокоит», - добавил Хуг.

Также, по его словам, в Широкино Донецкой области патруль попал под обстрел, в результате которого пострадал один из наблюдателей миссии.

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По словам Хуга, эти инциденты опровергают информацию о том, что СММ не присутствует в местах, где есть высокий уровень опасности. «Мы обсудили вопрос о принятии различных мер для смягчения таких рисков... Все эти инциденты, кроме очевидной опасности для наблюдателей, представляют враждебное вмешательство в работу СММ. Это вызов нашей миссии. Наш мандат, прежде всего, заключается в том, чтобы наблюдать и делать отчеты», - добавил Хуг.

Он также отметил, что наблюдателям миссии продолжают ограничивать доступ к местам хранения тяжелого оружия. «Нам мешают или вообще не дают въехать в места хранения тяжелого оружия. В понедельник нам не разрешили въехать в Дебальцево», - сказал Хуг.