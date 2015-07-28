Российско-террористические войска обстреливают позиции сил АТО из разнокалиберной артиллерии – штаб

Как сообщает пресс-центр АТО в Facebook, в течение 28 июля обстановка в зоне проведения АТО на территории Донецкой и Луганской областей остается стабильно напряженной.

"По состоянию на 18.30 российско-террористические войска осуществили 47 обстрелов позиций сил АТО. В том числе и в нарушение Минских соглашений", - отмечается в сообщении.

В частности, сказано, что с полуночи, в течение получаса, со стороны оккупированной Горловки со 152-мм артиллерии боевики обстреливали украинские позиции вблизи поселка Курдюмовка Донецкой области. Практически одновременно с 01.40 начался обстрел сразу нескольких позиций сил АТО. Из танка – вблизи Майского, со 120-мм минометов – в районе города Авдеевка, со 122-мм артиллерии вблизи Опытного. Позже минометному обстрелу калибра 120-мм подверглись украинские позиции в районе Марьинки.

Также отмечается, что в 16.20 бандформирования активизировались вблизи города Счастье. Так, в течение нескольких часов по направлению Меловой Горы они используют по силам АТО танк и 82-мм минометы.

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"Беспокоящий" огонь боевики вели по украинским позициям в районах населенных пунктов Станица Луганская, Пески, Красногоровка, Опытное, Авдеевка, Николаевка.

Вблизи Новомарьевки, Марьинки, Луганского работал вражеский снайпер.

В штабе отмечают, что украинские военные крепко держат оборону и отвечают российско-террористическим войскам огнем в ответ из незапрещенных соглашениями образцов оружия.