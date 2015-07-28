Миссия ОБСЕ заявляет об обстреле боевиками Станицы Луганской

Об этом говорится в отчете по 27 июля, опубликованном сегодня.

Инструкторы ОБСЕ проверили полученную информацию от Совместного центра по контролю и координации обстрела Станицы Луганской (16 км на северо-восток от Луганска).

Наблюдатели осмотрели десять гражданских зданий, которые были сильно повреждены после недавнего обстрела из вооружения разного калибра.

В частности, миссия проанализировав четыре свежие воронки в городе, пришла к выводу, что при обстреле использовалось большое количество оружия, в том числе стрелковое оружие, полуавтоматические гранатометы, 72-мм гранатометы, 82-мм минометы и 122-мм артиллерия.

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"Специальная мониторинговая миссия оценивает, что огонь велся с юга (территория, подконтрольная боевикам - УНИАН)", - сказано в отчете.

Представители украинских Вооруженных сил в Совместном центре по контролю и координации сообщили миссии, что 27 июля между 1:00 и 3:00 произошел тяжелый обстрел двух районов Станицы Луганской, что заставило местных жителей искать спасения в подземных хранилищах.

В то же время, наблюдатели ОБСЕ не зафиксировали наличие возможных жертв после обстрела.