В Широкино из-за стрельбы травмировался руководитель патруля СММ ОБСЕ - отчет

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, обнародованном в понедельник, передает Украинская правда.

Наблюдатели сообщают, что в 11.15 они на двух автомобилях вошли в Широкино и поставили два наблюдательных пункта. Более чем через час после этого они зафиксировали ряд выстрелов из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

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СММ информирует, что слышала исходящие с юга выстрелы из снайперского оружия, после чего лидер патруля по радио дал указание группе отойти.

"В то же время, СММ видела трех мужчин позади здания 50 м на север от позиции СММ. Оттуда раздался винтовочный выстрел. Через несколько секунд, произошел взрыв в пяти метрах от лидера патруля СММ, который в результате был сбит с ног. Он был поражен бетонными осколками, которые пробили его шлем", - говорится в сообщении.

Несколько минут спустя, наблюдатели покинули район по дороге, ведущей в Мариуполь. Фельдшер, входящий в состав команды СММ, оказал медицинскую помощь потерпевшему, которого впоследствии доставили в больницу. Лидер патруля отделался сотрясением мозга и ушибом правой ноги.

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