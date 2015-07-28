В зоне АТО погибли более 110 "афганцев", 400 были ранены - Куницын
10:02, 28 июля 2015Война
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В зоне АТО погибли более 110 ветеранов Афганистана, более 400 получили ранения.
Куницын рассказал о потерях "афганцев" / 112
Об этом в эфире телеканала 112 Украина заявил народный депутат от "БПП", председатель Всеукраинской ассоциации ветеранов Афганистана Сергей Куницын.
"Тысячи ветеранов афганской войны воюют за Украину на Востоке. У нас уже более 110 погибших афганцев. Более 400 раненых", - заявил Куницын.
Читайте такжеС начала АТО на Донбассе погибли более 70 воинов-афганцев Директор департамента социальной и гуманитарной политики Минобороны Валентин Федичев 9 июля заявлял, что за время проведения антитеррористической операции в Донбассе погибли 1930 военнослужащих Украины.
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