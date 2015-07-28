В зоне АТО погибли более 110 "афганцев", 400 были ранены - Куницын

Об этом в эфире телеканала 112 Украина заявил народный депутат от "БПП", председатель Всеукраинской ассоциации ветеранов Афганистана Сергей Куницын.

"Тысячи ветеранов афганской войны воюют за Украину на Востоке. У нас уже более 110 погибших афганцев. Более 400 раненых", - заявил Куницын.

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