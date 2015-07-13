Ярош опроверг отход "Правого сектора" с боевых позиций в зоне АТО

Соответствующее сообщение он разместил на своей странице в Facebook.

"Любая информация о перемещении из мест своей дислокации батальонов ДУК ПС не соответствует действительности. Личный состав находится на базах и выполняет боевые задачи в зонах своей ответственности, защищая государственный суверенитет и территориальную целостность государства", - говорится в сообщении.

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Ярош просит "не обращать внимания на лживые информационные вбросы, которые распространяются для дискредитации ПС и провоцируют украинцев на кровопролитие".

Как сообщал УНИАН, командир пятого отдельного батальона "ПС" "Черный" заявил, что бойцы оставили свои позиции в зоне проведения Антитеррористической операции в Донецкой области по приказу Яроша.



