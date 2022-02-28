Не исключено, что будет предпринята попытка высадки десанта.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович отмечает, что 11 вражеских десантных кораблей могут "искать приключений" в районе Одессы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге.

"По оценочным данным, 11 российских БДК - больших десантных кораблей, - каждый из которых перевозит комплект примерно из батальона, вышли в море и ищут себе приключений где-нибудь в районе, возможно, Одессы... Могут попробовать высадить десант, но увидим, что такое выполнение российскими военными морской десантной операции, и что такое выполнение украинскими военными оборонной противодесантной операции. Я думаю, что наши, как всегда, сделают все лучше", - отметил Арестович.

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