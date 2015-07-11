На Донбассе разрушен или поврежден дом каждой пятой семьи переселенцев - ООН
В зоне конфликта на востоке Украины разрушены или повреждены дома 20% семей переселенцев.
Об этом, как передает Радио Свобода, сообщили в пресс-службе представительства Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине.
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"1 из 5 семей переселенцев утверждает, что их дома в зоне конфликта были полностью разрушены или сильно повреждены", - говорится в сообщении УВКБ ООН в Украине в Twitter.
В Минсоцполитики сообщили, что по состоянию на 6 июля было зарегистрировано 1 миллион 369 тысяч 844 внутренних переселенцев из Донбасса и Крыма.
Согласно последним данным офиса ООН по координации гуманитарных усилий, количество жертв конфликта на Донбассе достигло 6 тысяч 500 человек, еще 16 тысяч были ранены.
Кроме того, по данным ООН, в оказании гуманитарной помощи в Украине нуждаются 5 млн человек, то есть почти каждый девятый ее житель.
Об этом 10 июля сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).
Приоритетное внимание при оказании помощи ООН и ее партнеры уделяют тем, кто живет вблизи линии соприкосновения, а также "трем миллионам людей, которые живут в не контролируемых правительством районах".