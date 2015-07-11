За минувшие сутки на Донбассе получили ранения 5 военнослужащих
13:08, 11 июля 2015Война
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Ранения были в связи противостояниями, которые произошли на Луганском и Донецком направлениях
На Донбассе получили ранения 5 военнослужащих / Фото УНИАН
В течение минувших суток на Донбассе получили ранения 5 военнослужащих, погибших нет.
Об этом сообщил спикер Администрации президента по вопросам Антитеррористической операции Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.
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По его словам, ранения были в связи противостояниями, которые произошли на Луганском и Донецком направлениях – речь идет об участке от Бахмутской трассы до Авдеевки.
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