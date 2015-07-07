На Донетчине задержан военнослужащий, застреливший мирного жителя Дружковки

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

«Под процессуальным руководством Краснолиманской межрайонной прокуратуры Донецкой области раскрыто убийство военнослужащим ВСУ 31-летнего жителя г. Дружковки», - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, трагедия произошла 5 июля в с. Брусовка Краснолиманского района Донецкой области.

«Установлено, что в этот день мужчина отдыхал на берегу реки Северский Донец, а рядом с ним также для отдыха разместились несколько военнослужащих Вооруженных сил Украины. Один из военных, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал осуществлять выстрелы в воздух, за что отдыхающий гражданин сделал ему замечание. Между мужчинами началась ссора и военный, якобы для устрашения, начал стрелять в сторону мужчины. Одна из пуль попала местному жителю в голову и он скончался на месте», - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Донецкой области по подозрению в убийстве двух женщин задержаны военныеПо данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемого в убийстве военнослужащего ВСУ (1974 года рождения) задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и передаче дела в военную прокуратуру.