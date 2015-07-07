На Донетчине боевики обстреливали военных из танка и минометов - штаб

За это время они 26 раз обстреляли позиции сил АТО, сообщает пресс-центр АТО.

Из них 4 раза – с использованием 120-мм минометов, которые запрещены Минскими договоренностями.

Так, в 20.20 боевики ударили и в течение получаса вели обстрел минами позиций сил АТО в районе н.п. Троицкое, что на Донетчине. В 22.30 сорок минут длился обстрел в районе н.п. Пески. На Луганщине, в 21.35 боевики обстреляли украинских военных близ н.п. Счастье, а ровно в 22.00 – позиции сил АТО вблизи н.п. Новотроицкое, что на Мариупольском направлении.

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С 17.50 до 19.30 вблизи населенного пункта Богдановка, что на Мариупольском направлении, украинские военные успешно отбили нападение пророссийских боевиков.

"Пророссийские НЗФ провоцировали украинских военных на ответный огонь, обстреливая наши позиции из стрелкового оружия. В Луганской области это произошло в районе населенных пунктов Крымская, Счастья, Станица Луганская, Золотое. На Донетчине вблизи н.п. Верхньоторецьке, Пески, Марьинка, Опытное прочее", - говорится в сообщении штаба.

Сегодня, 7 июля, боевики начали сутки обстрелом из 120-мм минометов позиций сил АТО вблизи н.п. Новгородское и Павлополь, что на Донетчине. К тому же под Павлополем в 4.10 боевики применили танк. "Тревожащий" огонь из стрелкового оружия со стороны преступников велся в направлении н.п. Марьинка, Луганское, Опытное, что на Донецком направлении.

"Ситуация в зоне проведения АТО находится под контролем украинских военных", - сообщили в пресс-центре АТО.