На Мариупольском направлении продолжается боестолкновение сил АТО с боевиками - штаб

Как сообщает пресс-центр АТО в Facebook, по состоянию на 18.00 в зоне АТО не было ни одного артиллерийского обстрела украинских позиций. В штабе предполагают, что это связано с завтрашней встречей Трехсторонней контактной группы в Минске.

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"Однако с 17.50 вблизи населенного пункта Богдановка, что на Мариупольском направлении, продолжается боевое столкновение пророссийских бандитов с украинскими военными. 2 группы пехоты боевиков численностью 10-15 человек, используя стрелковое оружие, пытаются атаковать позиции сил АТО", - сказано в сообщении. Украинские военные дают достойный отпор врагу.

В течение сегодняшнего дня боевики вели преимущественно беспокоящий огонь из стрелкового оружия и 82-миллиметровых минометов по позициям сил АТО в районе населенного пункта Крымское в Луганской области.

На Донецком направлении эпицентром обстрелов был поселок Опытное вблизи Донецкого аэропорта и Лозовое.

Ситуация в зоне АТО вполне контролируется украинскими военными.