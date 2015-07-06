На Мариупольском направлении продолжается боестолкновение сил АТО с боевиками - штаб
На Мариупольском направлении продолжается боестолкновение сил антитеррористической операции с группой боевиков.
Как сообщает пресс-центр АТО в Facebook, по состоянию на 18.00 в зоне АТО не было ни одного артиллерийского обстрела украинских позиций. В штабе предполагают, что это связано с завтрашней встречей Трехсторонней контактной группы в Минске.
Читайте такжеУ боевиков заявили о достижении компромисса с Украиной по отводу оружия калибром до 100 мм
"Однако с 17.50 вблизи населенного пункта Богдановка, что на Мариупольском направлении, продолжается боевое столкновение пророссийских бандитов с украинскими военными. 2 группы пехоты боевиков численностью 10-15 человек, используя стрелковое оружие, пытаются атаковать позиции сил АТО", - сказано в сообщении. Украинские военные дают достойный отпор врагу.
В течение сегодняшнего дня боевики вели преимущественно беспокоящий огонь из стрелкового оружия и 82-миллиметровых минометов по позициям сил АТО в районе населенного пункта Крымское в Луганской области.
На Донецком направлении эпицентром обстрелов был поселок Опытное вблизи Донецкого аэропорта и Лозовое.
Ситуация в зоне АТО вполне контролируется украинскими военными.