Сегодня в зоне ООС сохраняется режим тишины - Минобороны

В ведомстве отметили, что Вооруженные силы Украины готовы реагировать на вооруженные провокации в случае их возникновения.

С начала текущих суток российско-оккупационные войска не проявляли вооруженной активности на линии боестолкновения в зоне проведения операции Объединенных сил.

Читайте такжеВ ВСУ рассказали о новых случаях инфицирования коронавирусом

Об этом говорится в сводке Министерства обороны Украины относительно ситуации на линии соприкосновения.

"По имеющейся по состоянию на 12:00 информации, с начала текущих суток российско-оккупационные войска вооруженной активности на линии боестолкновения не проявляли", - сообщили в Минобороны.

В ведомстве отметили, что Вооруженные силы Украины готовы реагировать на вооруженные провокации в случае их возникновения.

Как сообщал УНИАН, на Пасху российско-оккупационные войска, несмотря на установленный на Донбассе режим всеобъемлющего и бессрочного прекращения огня, шесть раз обстреляли позиции Объединенных сил. Потерь среди украинских военнослужащих не было.