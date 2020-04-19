На Донбассе с начала суток сохраняется режим тишины - Минобороны

Украинские военные держат ситуацию под контролем.

Российско-оккупационные войска с начала суток соблюдают режим прекращения огня.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время онлайн-брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины Максим Праута.

«С начала текущих суток российско-оккупационные войска активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет», - заявил он.

По словам спикера, Объединенные силы надежно держат ситуацию под контролем и готовы ответить на любые враждебные провокации.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки на Донбассе оккупанты 5 раз нарушили режим прекращения огня, трое украинских бойцов получили ранения.