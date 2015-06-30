Житель Луганщины накрыл собой гранату, которую случайно задействовал в присутствии родственников

Как говорится в сообщении пресс-службы председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадия Москаля, молодой мужчина нашел боевую гранату, которую принес домой и в присутствии родственников попытался разобрать.

Читайте такжеВ Станице Луганской на растяжке подорвались мирные жители: двое погибли, среди них 14-летний мальчикИз-за неопытности он выдернул чеку, после чего накрыл собой гранату, чтобы спасти других, и погиб на месте.

Другие присутствующие не пострадали. Погибшему было 28 лет.