Житель Луганщины накрыл собой гранату, которую случайно задействовал в присутствии родственников
13:54, 30 июня 2015Война
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В Станично-Луганском районе Луганской области при попытке разобрать гранату погиб местный житель.
Мужчина случайно выдернул чеку / zbroya.info
Как говорится в сообщении пресс-службы председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадия Москаля, молодой мужчина нашел боевую гранату, которую принес домой и в присутствии родственников попытался разобрать.
Читайте такжеВ Станице Луганской на растяжке подорвались мирные жители: двое погибли, среди них 14-летний мальчикИз-за неопытности он выдернул чеку, после чего накрыл собой гранату, чтобы спасти других, и погиб на месте.
Другие присутствующие не пострадали. Погибшему было 28 лет.
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