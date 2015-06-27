В Луганской области подорвали железную дорогу, движение поездов остановлено

Неизвестные ночью подорвали железнодорожный путь на 47-ом километре участка «Сентяновка – Шипилово» возле с. Орехово, расположенном на самой линии разграничения в Попаснянском районе Луганской области.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадия Москаля.

Взрывчатка заложена и приведена в действие, когда на этом участке не было поездов, поэтому обошлось без пострадавших. Однако железнодорожное движение здесь сейчас невозможно, подчеркнул Москаль.

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Отмечается, что это уже пятый подобный подрыв железной дороги в этой местности. Путь используется для железнодорожных перевозок на оккупированные территории и обратно.