СБУ задержала мужчину, который готовил теракт в Днепропетровске

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

Установлено, что указание совершить это преступление и деньги для приобретения средств поражения 34-летний житель Павлограда получил от представителей террористической организации «ДНР». Во время обыска в квартире задержанного изъят ручной гранатомет РПГ-22, две боевые гранаты РГД-5 с запалами, 90 патронов калибра 5,45 мм, 4 патрона калибра 23 мм, средства видеонаблюдения. В компьютере и мобильном телефоне злоумышленника обнаружены материалы, которые подтверждают его противоправную деятельность.

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Со слов задержанного, представители так называемой «ДНР» завербовали его в июле 2014 года через социальные сети. «Он собирал и передавал террористам сведения о подразделениях Вооруженных сил Украины, пытался через сообщества в соцсетях найти приспешников для формирования так называемых «партизанских отрядов» для совершения диверсий. На днях он получил от кураторов указание изучить место проведения вече и организовать теракт», - сообщили в пресс-центре.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

Ранее УНИАН сообщал, что СБУ задержала 30 человек в ходе спецоперации по "зачистке" зоны АТО.