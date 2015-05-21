Беспилотники ОБСЕ зафиксировали на Донбассе ЗРК боевиков типа "земля-воздух"

14:04, 21 мая 2015
Война
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Беспилотные летательные аппараты Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали на оккупированной территории Донбасса зенитно-ракетные комплексы типа "земля-воздух" «Стрела-10».

REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге в Киеве заместитель руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг.

"Наши беспилотники недавно смогли определить присутствие передового зенитно-ракетного комплекса "земля-воздух" 9K35 Стрела-10 на территории, подконтрольной "ДНР", вблизи населенного пункта Октябрь в 25 км от Мариуполя", - заявил Хуг.

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По словам Хуга, миссия продолжает фиксировать факты, которые свидетельствуют о том, что с обеих сторон линии разграничения на Донбассе стороны полностью не отвели тяжелое вооружение.

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