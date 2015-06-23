На Донбассе почти 1,2 тысячи украинцев пропали без вести - Геращенко
Народный депутат, представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехстороннего контактной группы Ирина Геращенко утверждает, что на Донбассе во время военного конфликта почти 1,2 тыс. граждан Украины пропали без вести.
Как сообщила Геращенко на своей странице в Facebook, сегодня она с помощью скайп-связи принимала участие во встрече гуманитарной подгруппы в рамках Трехстороннего контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске.
Народный депутат написала, что другие представители Украины - Владимир Горбулин, Виктор Медведчук, Евгений Марчук и Игорь Веремий - работали непосредственно в Минске.
Читайте такжеООН: за время боевых действий на востоке Украины погибли более 6400 человек
"Участие в работе приняли представители Международного Комитета Красного Креста, которые предлагают экспертную помощь в поиске и идентификации пропавших без вести. Имеем почти 1200 украинцев в этом страшном списке "пропавшие без вести", - отметила Геращенко.
Как заявила Геращенко, "Украина изначально выступала за участие Красного Креста в этой работе, и хорошо, что эта позиция нашла поддержку, также поиск пропавших и уважительное отношение к погибшим - это вопросы, которые требуют особого внимания и деликатности".
Геращенко подчеркнула, что важно продвинуться в вопросе поиска пропавших украинцев.
Читайте такжеКрасный крест присоединится к консультациям на переговорах в Минске
"Украинская сторона также предложила, чтобы МККК промониторил ситуацию с заключенными и условиями их содержания, в том числе в РФ. Мы еще раз подчеркнули незаконное удерживание - уже год в российской тюрьме - нашей коллеги Надежды Савченко", - отметила народный депутат.
Также Геращенко сообщила, что этот вопрос будет подниматься на заседании Трехсторонней контактной группы с участием официального представителя Украины Леонида Кучмы, представителя РФ Азамата Кульмухаметова и специального представителя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Мартина Сайдика.