На Донбассе почти 1,2 тысячи украинцев пропали без вести - Геращенко

Как сообщила Геращенко на своей странице в Facebook, сегодня она с помощью скайп-связи принимала участие во встрече гуманитарной подгруппы в рамках Трехстороннего контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске.

Народный депутат написала, что другие представители Украины - Владимир Горбулин, Виктор Медведчук, Евгений Марчук и Игорь Веремий - работали непосредственно в Минске.

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"Участие в работе приняли представители Международного Комитета Красного Креста, которые предлагают экспертную помощь в поиске и идентификации пропавших без вести. Имеем почти 1200 украинцев в этом страшном списке "пропавшие без вести", - отметила Геращенко.

Как заявила Геращенко, "Украина изначально выступала за участие Красного Креста в этой работе, и хорошо, что эта позиция нашла поддержку, также поиск пропавших и уважительное отношение к погибшим - это вопросы, которые требуют особого внимания и деликатности".

Геращенко подчеркнула, что важно продвинуться в вопросе поиска пропавших украинцев.

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"Украинская сторона также предложила, чтобы МККК промониторил ситуацию с заключенными и условиями их содержания, в том числе в РФ. Мы еще раз подчеркнули незаконное удерживание - уже год в российской тюрьме - нашей коллеги Надежды Савченко", - отметила народный депутат.

Также Геращенко сообщила, что этот вопрос будет подниматься на заседании Трехсторонней контактной группы с участием официального представителя Украины Леонида Кучмы, представителя РФ Азамата Кульмухаметова и специального представителя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Мартина Сайдика.