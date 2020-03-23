Сегодня на Донбассе два украинских военных получили ранения - штаб ООС
С начала суток на Донбассе в результате обстрелов два военнослужащих Объединенных сил получили ранения.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил в Facebook.
В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня.
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"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было совершено два обстрела, четыре - в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".
Подразделения Объединенных сил, используя дежурные огневые средства, дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ, отметили в штабе.
Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки, 22 марта, вооруженные формирования Российской Федерации три раза нарушили режим прекращения огня.