В Росгранице утверждают, что рвов на границе с Донбассом нет

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на пресс-конференции в Москве.

"Росграница занимается пунктами пропуска, мы не охраняем государственную границу, мы строим пункты пропуска, запускаем и обслуживаем, чтобы они функционировали. С точки зрения рвов - я сколько раз там был, а я бываю там каждую неделю, я этого не видел. Может, это со стороны Украины ров", - сказал Бусыгин.

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"Со стороны России никаких рвов нет", - заверил он и выразил надежду, что отношения между двумя странами нормализуются, "здравый смысл восторжествует, экономика возьмет вверх, и мы вернемся к нормальным отношениям".

Бусыгин сообщил, что из бюджета РФ выделено 6,9 млрд рублей на обустройство границы, в том числе на границу между континентальной Украиной и Крымом.

Как сообщал УНИАН, 26 мая «Российская газета» со ссылкой на ростовское региональное пограничное управление ФСБ РФ написала, что российские пограничники вырыли 100 км рвов и возвели 40 км заграждений на границе с Донбассом, захваченном боевиками.

«Инженерное укрепление государственной границы проводится для обеспечения стабильности Донского края, а также пресечения незаконного оборота оружия», - пояснили в погрануправлении.