Российские пограничники говорят, что укрепили границу с Донбассом из-за "правосеков" и экстремистов

Как сообщает РИА Новости, об этом заявил первый заместитель директора - руководитель Пограничной службы ФСБ РФ Владимир Кулишов.

"Данные мероприятия осуществлялись в условиях большого потока украинских беженцев через государственную границу, увеличенной угрозы проникновения на российскую территорию членов праворадикальных и экстремистских организаций Украины и незаконного перемещения через государственную границу оружия и боеприпасов", - сказал Кулишов.

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По его словам, власти РФ в аннексированном Крыму установили 12 пунктов пропуска, в том числе три автомобильных ("Джанкой", "Армянск", "Перекоп"), три железнодорожных ("Джанкой", "Армянск", "Симферополь"), пять морских ("Евпатория", "Севастополь", "Ялта", "Феодосия", "Керчь") и воздушный ("Симферополь").

Кулишов также пожаловался, что на суше и на море "блокируются товарно-грузовые потоки. Делаются попытки задержания и привлечения к административной ответственности капитанов российских и иностранных судов, оформленных в портах, расположенных на Крымском полуострове". Украинскими властями принято решение о непризнании иностранных паспортов граждан РФ, "выданных паспортно-визовыми учреждениями в Республике Крым и в Севастополе".

Как сообщал УНИАН, 26 мая региональное пограничное управление ФСБ РФ сообщило, что российские пограничники вырыли 100 км рвов и соорудили 40 км заграждений на границе с Донбассом, который захвачен пророссийскими боевиками.

От ФСБ требуют уделить особое внимание российско-украинской границы и выявлять тех, кто принимал участие в боевых действиях на востоке Украины.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержки российской армии на Донбассе были созданы так называемые Донецкая и Луганская "народные республики". РФ поставляет оружие террористам и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.