Сутки на Донбассе: оккупанты били из минометов, один украинский военный ранен

Подразделения ОС дали боевикам адекватный ответ огнем.

В течение минувших суток, 21 марта, вооруженные формирования РФ на донбассе 10 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов наших позиций один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

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Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, противник обстрелял украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Отмечается, что действия врага не остались безнаказанными. Подразделения ОС дали боевикам адекватный ответ огнем.

С начала текущих суток российские оккупанты огневой активности не проявляли, потерь среди украинских защитников нет.

Накануне сообщалось, что в аэропорт Днепра ночью военным вертолетом эвакуировали двух раненых военных.