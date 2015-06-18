Из-за обстрела Марьинки погибли два украинских бойца - "Днепр-1"

Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат, командир полка "Днепр-1" Юрий Береза.

"Несмотря на так называемые "мирные договоренности", в Марьинке во время минометного обстрела сегодня ночью погибли два бойца с 20-го БТРО ("Днепр")", - написал он.

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Также, по его словам, позиции сил АТО в районе Марьинки и Красногоровки постоянно обстреливаются из 120-мм минометов, преимущественно со стороны конезавода. Кроме того, в Широкино каждую ночь работают минометы и стрелковое оружие.

"Что касается позиций полка "Днепр-1", ночь в Песках прошла относительно спокойно. Несистематические обстрелы", - подытожил Береза.