Президент заявил, что план строительства фортификационных сооружений выполнили почти на 90%

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что средний уровень выполнения плана-графика строительства фортификационных сооружений составляет 87%.

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Об этом он заявил, выступая перед активом Донецкой области.

«Средний уровень выполнения плана-графика составляет 87%», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Петр Порошенко сообщил после осмотра, что всего запланировано строительство около 300 фортификационных сооружений. 100 опорных пунктов уже полностью готовы. Эта работа проводится Вооруженными силами во взаимодействии с определенными местными администрациями. Каждая из 21-й областной государственной администрации выполняет определенный объем работ.