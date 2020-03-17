На Донбассе два бойца получили ранения - ООС

Состояние здоровья раненых удовлетворительное.

Двое украинских военных в результате обстрелов оккупантами позиций Объединенных сил вблизи Новотошковского получили осколочные ранения.

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Об этом говорится в сообщении операции Объединенных сил в Facebook.

"Сегодня, 17 марта, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, применив вооружение, запрещенное минскими договоренностями", - говорится в сообщении.

В частности, по позициям украинских защитников вблизи Новотошковского российские оккупанты из минометов калибра 82 мм выпустили 15 мин.

"В результате вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения", - отмечается в сообщении.

Эвакуационной техникой военных доставили в военно-медицинское учреждение, где им оперативно была оказана надлежащая медицинская помощь. Состояние здоровья раненых удовлетворительное.