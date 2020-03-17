С начала суток российские оккупационные войска дважды обстреляли позиции ВСУ

По имеющейся информации, боевых потерь в рядах ВСУ в результате обстрелов нет.

С начала текущих суток по состоянию на 12.00 вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня.

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Как информирует Министерство обороны Украины о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил, на Донецком направлении противник обстрелял украинские позиции вблизи населенного пункта Березово, используя станковый противотанковый гранатомет, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Из запрещенного миномета 82-го калибра российские оккупационные войска выпустили 5 мин по позициям Объединенных сил в районе населенного пункта Орехово на Луганском направлении.

«По имеющейся информации, боевых потерь в результате обстрела противника нет», - сообщили в Минобороны.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки российские вооруженные формирования 7 раз нарушили режим прекращения огня. Вчера в результате прицельных обстрелов противника один украинский военный получил ранение.