Ночь в зоне АТО: Военные боем оттеснили три диверсионные группы боевиков

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр АТО.

"Почти весь огонь своей артиллерии современные варвары сосредоточили на Донецком направлении, обстреливая Пески, Тарамчук, Березовое и Марьинку. Из гранатометов били по Опытном, Новотроицком и шахте Бутовка. Из крупнокалиберных пулеметов по Авдеевке", - говорится в сообщении.

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Кроме того, как отмечается, ночью в районе Березового произошло боевое столкновение с ДРГ противника. Там же преступники применили реактивную систему залпового огня "Град".

В то же время, по данным пресс-центра, на Луганском направлении боевики стреляли из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по Ореховому, Желтому, Счастью, Трехизбенке, Болотном.

Вместе с тем, согласно сообщению, на Артемовском направлении боевики применяли минометы, обстреливая Лозовое,Троицкое и Новозвановку. Здесь состоялось и боевое столкновение с диверсионно-разведывательной группой противника. Также состоялся бой и в районе Нелиповки. "В обоих случаях наши военные дали достойный отпор захватчикам, которые не долго опиравшись, вынуждены были бежать", - добавили в пресс-центре.

На Мариупольском направлении с 120-мм минометов российско-террористические наемники стреляли по Широкино. А с 82 мм по Николаевке. Ночь в районе Мариуполя прошла в напряженной тишине.