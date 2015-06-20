Наблюдатели СЦКК зафиксировали разрушение "Градами" многоэтажек в Попасной (фото)

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

Отмечается, что город был обстрелян 19 июня около 4:50 ночи одновременно с двух направлений - со стороны населенных пунктов Первомайск и Калиновое. Было выпущено два залпа РСЗО БМ-21 «Град» по двадцать снарядов в каждом.

«На место происшествия выехала оперативная группа СЦКК, которая зафиксировала 17 разрывов на открытой местности. Остальные снаряды упали в лесополосу. Были зафиксированы прямые попадания в жилой квартал и разрушение двух квартир в двух жилых пятиэтажках», - говорится в сообщении.

Пресс-офицер украинской стороны общего центра Руслан Семенюк сообщил, что «один снаряд пробил крышу многоэтажки и разорвался в перекрытии пятого этажа. Другой пробил балкон, перекрытия между первым этажом и подвалом, разорвался в оборудованном спальными местами бомбоубежище».

Пострадавших во время обстрелов нет.

Спостерігачі СЦКК зафіксували руйнування «Градами» жилих багатоповерхівок в ПопаснійСпостерігачі української сторони ... Posted by Прес-центр АТО on Friday, June 19, 2015

Задокументированные в СЦКК очередные факты нарушения Минских договоренностей переданы представителям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.