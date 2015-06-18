Ситуация вокруг Марьинки напоминает зимние атаки в районе Донецкого аэропорта - Тымчук

Активность российско-террористических войск на Донбассе нарастает, кроме обстрелов, в том числе из тяжелых вооружений, участились попытки тактических наступательных действий бандформирований на ряде направлений.

Об этом координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.

По его данным, начиная с вечера 16 июня и на сегодняшнее утро формирования российско-террористических войск совершили не менее пяти попыток прорыва обороны украинских войск в районе Марьинки, параллельно осуществляя массированные обстрелы позиций сил АТО.

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«На данный момент ситуация в данном районе все более напоминает ситуацию в районе Донецкого аэропорта во время его защиты украинскими войсками зимой 2014\2015 гг, когда террористы сосредоточили значительные силы для обстрелов позиций сил АТО и предпринимали постоянные атакующие действия», - отметил Тымчук.

По его словам, в течение прошедших суток особая активность боевиков зафиксирована и на Артёмовском направлении. Так, зафиксировано применение боевиками в районе Троицкого РСЗО типа 9П132 «Град-П», снаряды для которых боевики подвозят на автомобилях типа УАЗ. Одновременно в этом районе противник применил и РСЗО БМ-21 «Град». Зафиксировано массовое применение террористами 122-миллиметровой артиллерии и 120-миллиметровых миномётов южнее Донецка (в районе Гранитного и Старогнатовки).

В районе Счастья и Станицы Луганской противник вел обстрелы из пехотного вооружения, зафиксирована активность ДРГ противника. В районе Тошковки, Новотошковки, Крымского и Трехизбенки террористы вели огонь по позициям сил АТО с применением гранатомётов типа СПГ-9 «Копьё», АГС-17, также применялась 152-миллиметровая артиллерия.